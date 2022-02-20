موظف يطعن زوجة شقيقه بسكين لخلافات عائلية في سوهاج

شهدت دائرة مركز طما، شمال محافظة سوهاج، إصابة ربة منزل بجروح قطعية وطعنية، إثر قيام شقيق زوجها بالاعتداء عليها بواسطة «سكين»، بسبب خلافات عائلية، وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد إصابة ربة منزل بجروح طعنية وقطعية، إثر قيام موظف بالاعتداء على زوجة شقيقه «بسكين» وتم تحويلها إلى المستشفى الجامعي.

جرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى

وعلى الفور انتقل مأمور ورئيس وضباط مباحث المركز إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وصول «م. ا م ع»، 21 سنة، ربة منزل، وتقيم مركز طما ولها محل إقامة آخر دائرة أسيوط، إلى المستشفى المركزي، مصابة بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وجرح عرضي تهتكي بفروة الرأس واشتباه نزيف بالصدر وجروح متفرقة بالجسم، وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

واتهمت المصابة شقيق زوجها «ع. م. س. م»، 32 سنة، موظف، ويقيم بدائرة أسيوط بالتعدي عليها بسلاح أبيض وإحداث إصابتها، بسبب خلافات عائلية.

ضبط المتهم والأداة المستخدمة

وضُبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر المحضر اللازم، وأُبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر، شهد مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، إصابة عامل بطلق ناري بالساعد الأيسر «فتحتي دخول وخروج»، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، بسبب خلافات المصاهرة.