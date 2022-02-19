ميل عقار مكون من 3 طوابق في سوهاج وإخلاء سكان المنزل المجاور

شهدت دائرة قسم ثان سوهاج، تصدع منزل مكون من ثلاث طوابق، مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، به ميول بنحو 14 سم، وجرى إخلاء العقار من المقيمين فيه مؤقتا، لحين اتخاذ اللازم، وكذلك إخلاء المنزل الملاصق له من الناحية البحرية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم أول سوهاج، بوجود تصدع بأحد العقارات بحارة أبو الحمد، ميدان العارف، دائرة القسم.

المنزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت

وبالفحص، تبين أن المنزل مكون من ثلاث طوابق، ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت، بمساحة 50 مترا، ملك «محمد. ق» 42 سنة، صاحب محل طيور، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، وجرى إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحي غرب.

وبورد تقريرها، يتضمن وجود ميول بنحو 14 سم، وجار العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والحالة الإنشائية سليمة، وأوصت بإخلاء العقار من المقيمين فيه، إخلاء مؤقت، لحين اتخاذ اللازم، وكذلك إخلاء المنزل الملاصق له من الناحية البحرية، ملك «السيد. ع. ا» 61 سنة، بالمعاش، ويقيم وعائلته به.

كردون أمني بالمكان

وجرى عمل كردون أمني بالمكان، وإخلاء المنزلين، وبسؤال مالكي العقارين، قررا بمضمون ما تقدم، وتم عمل كردون أمني بالمكان، وإخلاء المنزلين من قاطنيهما «دون حدوث ثمة إصابات».

وجرى تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.