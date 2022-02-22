محافظ جنوب سيناء: تخصيص أرض لإنشاء محطتين لشحن السيارات الكهربائية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن العمل في مدينة شرم الشيخ عبارة عن خلية نحل لإنجاز المشروعات المستهدفة قبل قمة المناخ، موضحًا أن المدينة في طريقها إلى التحول التام لمدينة خضراء.

التنسيق مع وزارتي السياحة والبيئة

وأضاف «فودة»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى عقد لقاءات عديدة مع جميع الجهات لتصبح شرم الشيخ مدينة الخضراء، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة تذليل جميع العقبات والإسراع في استكمال المشروع، بالتنسيق مع وزارتي السياحة والبيئة.

شرم الشيخ مدينة خضراء

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تخصيص قطعتي أرض على مساحة 5000 متر مربع، لإقامة محطتين شحن كهرباء للحافلات والسيارات الكهربائية في المدينة، موضحًا أن المحطة الأولى في منطقة حي النور أمام محطة شرم الشيخ، والثانية في منطقة نبق، لاستكمال منظومة المدينة الخضراء.

ولفت إلى إنشاء 5 محطات لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي، ومجهزة أيضًا لتزويد السيارات بالكهرباء، ليصبح إجمالي محطات شحن السيارات بالكهرباء 7 محطات، مؤكدًا أن كل محطات الوقود في المدينة سوف تكون مجهزة لشحن السيارات بالكهرباء، وجار التعاقد لشراء 300 حافلة (أتوبيس) و«ميكروباص» يعمل بالكهرباء، قبل انطلاق مؤتمر المناخ المقبل في نوفمبر 2022، والذي يشارك فيه 30 ألف شخص، يمثلون أكثر من 120 دولة بحضور رؤساء وملوك وقيادات العالم.

أبرز مشروعات المدينة الخضراء

وكشف اللواء خالد فودة عن أبرز المشروعات الجارية في المدينة الخضراء، وتُنفذ الآن على أرض مدينة شرم الشيخ، وهي كالتالي:

１- إنشاء حدائق نموذجية.

２- تطوير شامل للطرق والمرافق.

３- تطوير مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن.

４- إنشاء مرسى عالمي لليخوت.

５- إنشاء الكباري العلوية.

６- إنشاء متحف الحضارة «منطقة الموموريال».

７- تطوير منطقة الرويسات والارتقاء بخدماتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

８- تطوير مصنع النفايات وطرحة لشركة متخصصة واستقدام شركة نظافة عالمية.