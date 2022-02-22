إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي ونقل على الطريق الدائري الأوسط بالغردقة

أصيب 7 أشخاص اليوم الثلاثاء، نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل، على الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وجرى استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابات خفيفة ومتوسطة

تلقى الدكتور محمد غريب مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارا بتصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى ربع نقل، بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، مما أدى إلى انقلاب السيارة النقل، وعلى الفور جرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، أن الإصابات تراوحت بين خفيفة ومتوسطة، وهي عبارة عن كدمات وسحجات وكسور، وجرى عمل الإسعاف الأولية، وجرى حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

إصابة 15 شخصا في تصادم نقل وميكروباص بطريق سفاجا

وأصيب 15 شخصا نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 30 بطريق «سفاجا - قنا» جنوب محافظة البحر الأحمر، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجرى إسعافهم وتحسنت حالتهم الصحية وخرجوا جميعا من المستشفى.