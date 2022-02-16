مدير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يشيد بكفاءة الخدمة في مستشفيات الغردقة

أشاد السفير إبراهيم سلامة، مدير معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من مستشفيات الغردقة، مؤكداً على المستوى العالي من الخدمة الطبية في الغردقة والتي تضاهي أفضل المستشفيات في البلدان المتقدمة.

مستشفيات الغردقة تقدم خدمة طبية متميزة

قال إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «لم أكن أتوقع مدى الخدمة الطبية بهذا المستوى في الغردقة حيث كانت آخر زيارة لي منذ عشر سنوات».

وأضاف في حديثه أمس الثلاثاء: «فوجئت بالمهارات الفنية والصفات البشرية التي شهدناها في المستشفى أثناء دخول زوجتي المستشفى لمدة تسعة أيام، ومسرور جدا أن نرى هذا المستوى العالي من الخدمة الطبية والإدارة الممتازة في الغردقة، بعد أن عشت في العديد من البلدان والتي تضاهي أفضل البلدان في أوروبا».

زوجة السفير إبراهيم سلامة تتماثل للشفاء بمستشفى بالغردقة

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام التايه مدير المستشفى في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن زوجة السفير إبراهيم سلامة تعرضت لوعكة صحية أثناء قضاء إجازتهم بالغردقة، وتم نقلها على الفور للمستشفى وخضعت للعلاج لمدة تسعة أيام وتمت تقديم الخدمة الطبية اللازمة لها حتى تماثلت للشفاء.

خطاب شكر للخدمة الطبية بالغردقة

وأضاف أحمد شوقي المدير الإداري للمستشفى في تصريحات لـ«الوطن»، أن السفير إبراهيم سلامة أشاد بالطاقم الطبي والتمريض وقدم خطاب شكر لإدارة المستشفى شكر فيه وزوجته الطاقم الطبي والتمريض على الخدمة الطبية المميزة التي تم تقديمها لزوجته.

ومن جانبه، كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بأن مستشفيات الغردقة تؤدى خدمة طبية متميزة، مؤكدا أن جميع المستشفيات تخضع للدور الرقابي، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الغردقة هي واجهة مصر السياحية، حيث تستقبل السائحين من جميع دول العالم، بالإضافة إلى الزائرين من الشخصيات العامة والمشاهير وشخصيات عربية وعالمية.