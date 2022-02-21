الرحلات الروسية تنعش السياحة في الغردقة.. والفنادق تنظم مسابقات ترفيهية

شهدت مدينة الغردقة، طقسا دافئا وأجواء صيفية رائعة اليوم، الإثنين، وسط انتعاش حركة السياحة على الشواطئ و خاصة السياحة الروسية، حيث تستقبل الغردقة آلاف السائحين من روسيا عبر طيران الشارتر عقب استئناف الرحلات لمصر.

مطار الغردقة يستقبل رحلات الطيران الشارتر الروسي

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم، 6 رحلات طيران «شارتر»، روسي، كما استقبل أمس، 15 رحلة طيران تقل نحو ألفي سائح، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي.

ونظمت الفنادق والمنتجعات السياحية مسابقات ترفيهية على الشواطئ المفتوحة بمشاركة الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية لخلق جو ترفيهي للسائحين.

مسابقات ترفيهية ولعب وضحك على الشواطئ

وأشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أنّ الفنادق دائما تحرص على خلق جو ترفيهي للنزلاء، حيث أعدت الفنادق برامج ترفيهية ومسابقات رياضية ومهرجانات بمشاركة فرق «الأنيميشن»، لتنشيط السياحة بشواطئ الغردقة.

وأضاف «جمعة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نسبة إشغالات الفنادق تقترب من 50% ومن المتوقع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال شهر أبريل المقبل خاصة بعد قرار الحكومة الهولندية إلغاء إجراءات كورونا وقرار ألمانيا بتخفيف القيود.

وأوضح أنّ فنادق الغردقة تستقبل آلاف السائحين الروس عبر رحلات طيران الشارتر يوميا، حيث يستقبل مطار الغردقة الدولي اليوم 6 رحلات طيران تقل أكثر من ألف سائح، كما استقبل المطار، أمس، 15 رحلة طيران تقل أكثر من ألفي سائح وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.