تسويق السياحة: زيادة أعداد القادمين للأقصر من الغردقة عبر رحلات اليوم الواحد

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية عن زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة الأقصر من الغردقة، عبر الرحلات اليومية، خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري، لافتا إلى أن أعداد كبيرة من السياح الذين يزورون الغردقة، خاصة الروس، يفضلون تخصيص يوم من برنامجهم السياحي بالغردقة، لزيارة المعالم الأثرية والثقافية بالأقصر.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تلك الرحلات، رفعت من حركة البيع والشراء بالبازارات السياحية، فضلا عن المنشآت والمطاعم السياحية، متابعا «السياح القادمين عبر الرحلات اليومية، لا يقيمون بفنادق، بل يشمل برنامجهم السياحي، زيارة المزارات الآثرية والثقافية بالأقصر فقط».

طفرة فى أعداد السياح الأمريكان الوافدين للأقصر حاليا

أضاف أن هناك طفرة فى أعداد السياح الأمريكان الوافدين للأقصر، منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن السياح الأمريكان والأسبان، يأتون في المركز الأول والثاني، لأكثر السياح تواجدا حاليا بالأقصر وأسوان، مطالبا وزارة السياحة والآثار، فضلا عن القطاع السياحي الخاص بتوجيه حملة ترويجية لدول أوروبا الشرقية، لجذب سائحيها، لزيارة المدن الآثرية والثقافية المصرية، خاصة الأقصر وأسوان والقاهرة.

إجازات منتصف العام الدراسي رفعت نسب الإشغال

وأشار إلى أن إجازات منتصف العام الدراسي بمصر، رفعت نسب إشغال فنادق الأقصر وأسوان، خاصة الفنادق العائمة، لافتا إلى أن غالبية المواطنين المصريين، حرصوا على زيارة المزارات الثقافية والأثرية بالأقصر، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية، أثناء تواجدهم بطريق الكباش الذي جرى تطويره خلال الشهور الماضية، موضحا أن المصريين حرصوا أيضا على ركوب المنطاد الطائر.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن اللجنة أعدت هدايا تذكارية لتوزيعها على السياح الأجانب والمصريين، الذين سيحضرون ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل بأسوان فجر الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن اللجنة أعدت أتوبيسات لنقل مجموعات من السياح المتواجدين بالأقصر، لحضور تلك الظاهرة الفلكية الفريدة وقت حدوثها.