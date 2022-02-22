إيفاد مهندسين مصريين مختصين لتطوير السكك الحديدية في الأردن

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، وزير النقل الأردني، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل مؤكدا أنّ وزارة النقل المصرية تضع كافة إمكاناتها في خدمة الأشقاء في الأردن.

وأعرب وزير النقل الأردني عن سعادته بالتعاون مع مصر، مشيدا بالنهضة الكبيرة التي تعيشها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كافة المجالات ومنها قطاع النقل، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل الأردنية لزيادة حجم التعاون المشترك في مختلف قطاعات النقل موجهًا الشكر لوزير النقل المصري على التعاون الإيجابي والمثمر في كافة الموضوعات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين الجانبين.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكك الحديدية، وطلب الجانب الأردني بقيام وفد من المهندسين المتخصصين في مجال البنية التحتية والوحدات المتحركة بهيئة السكك الحديدية المصرية بزيارة الأردن للتعاون في تطوير خط السكك الحديدية الذي يمتد من مدينة الزرقاء إلى العاصمة عمان حتى المطار وإعداد دراسة فنية متكاملة عن خطة التطوير.

إيفاد مهندسين مصريين لتطوير السكك الحديدية بالأردن

من جهته، وجّه وزير النقل المصري مسؤولي السكة الحديد بإيفاد أفضل المهندسين المتخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى أحد الاستشاريين المتخصصين من جامعة القاهرة لمعاينة للخط على أرض الواقع وإعداد الدراسة الفنية المطلوبة.

وأعرب الجانب الأردني عن رغبته في التعاون المشترك بمجال التدريب للطلاب والفنيين والمهندسين بمعهد وردان للسكك الحديدية، وهو ما رحب به وزير النقل حيث أكد أنّ هذا المعهد صرح تعليمي تدريبي ضخم يضاهي المعاهد الموجودة بالدول المتقدمة، وأنّ هيئة سكك حديد مصر على استعداد تام لتدريب الأشقاء الأردنيين وكافة الأشقاء العرب في هذا المجال.

شركة سويسرية تطلب تسيير سفن سياحية من العقبة إلى شرم الشيخ والغردقة

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال النقل البحري حيث أكد الجانبان أن شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق تمثل نموذجا رائدا للتعاون بين الدول العربية في مجال النقل، وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة العربية البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى طلب إحدى الشركات السويسرية العاملة في مجال سفن الكروز لتسيير سفن سياحية من العقبة إلى شرم الشيخ والغردقة وصولاً للإمارات العربية المتحدة.