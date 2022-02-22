مكالمة هاتفية تغير حياة صابر: بلطجية أصابوه بعاهة وسرقوا تحويشة العمر

كان الشاب «أحمد السيد صابر» متوجها إلى عمله كترزي في مدينة دمياط الجديدة، فرحا بدراجته النارية التي أشتراها حديثا لتوفر عليه الوقت والأموال التي ينفقها في المواصلات، سوء حظه دفعه في هذا اليوم أن يأخذ معه تحويشة العمر (15 ألف جنيه)، كان يخطط لاستثمارهم في مشروع صغير، ولكن بينما يكد في عمله ومصدر دخله الوحيد الذي ينفق منه على أطفاله الثلاث، تلقى مكالمة هاتفية بأن جده توفي وسيتم تشييع جنازته في الواحدة صباحا، فما كان منه إلا أن ركب دراجته النارية عائدا إلى قريته «الكاشف الجديد» بمركز الزرقا محافظة دمياط، ليلحق بمراسم الجنازة.

لم يكن «صابر»، 31 عاما، يدري أن هذه المكالمة ما هي إلا البداية، وأن اليوم ما زال يخبأ له الكثير من المآسي: «وأنا في الطريق تحديدا أمام قرية البراشية مركز فارسكور، دفعني 3 مجهولين ملثمين أرضا، فسقطت ودراجتي النارية، شعرت بآلام شديدة وعلى الرغم من ذلك حاولت الوقوف على قدمي للهروب، فجاءت دراجة نارية يستقلها أيضا مجهولان ملثمان وقاما بضربي بآلة حادة على رأسي».

عاهة مستديمة

حاول المقاومة ومنعهم من سرقة دراجته، ولكن «الكترة تغلب الشجاعة»: يقول الشاب لـ «الوطن»: «تجمع الملثمون الخمسة حولي وأنهالوا عليّ بالضرب بأسلحة بيضاء، وعندما جذبت لثام أحدهم وانكشفت ملامحه، فوجئت بأخر يعتدي عليّ بسيف طويل، فرفعت يدي لكى أدافع عن نفسي، فتعرضت لإصابات شديدة وسقطت مغشيا عليّ إثر الضربة، وسرقوا الدراجة والأموال ولاذوا بالفرار».

جاءت الإسعاف ونقلته إلى مستشفى الزرقا المركزي، حيث تم علاج الجروح القطعية في رأسه، ولكن إصابته في اليد كانت خطيرة: كسور في عظمة الكف وبتر بالأطراف وتقطع في الأوردة والشرايين بحسب تقارير الأطباء: «قالولي لازم تروح مستشفى جامعة الأزهر، لأني محتاج جراحة عاجلة من أطباء أطراف ومخ وأعصاب وعظام وتجميل، والتخصصات دي مش موجودة بالمستشفى».

يتابع: «اتصلت بخالي الذي جاء بالسيارة وتوجهنا لعمل محضر بمركز شرطة فارسكور، ولكن لسوء حالتي قال لي الضباط لا بد من التوجه فورا للمستشفى وسنرسل لك أمين شرطة ليحرر المحضر عندما تتحسن حالتك».

عمليتان جراحيتان ولا فائدة

توجه «صابر» إلى مستشفى الأزهر وأجرى عمليتين جراحيتين، ولكنه أصيب بعجز في كف اليد اليسرى، ويحتاج لفترة طويلة من العلاج ثم مرحلة أخرى من العلاج الطبيعي: «أنا بشتغل ترزي، ودي مهنة بتعتمد على حركة إيدي، أنا كده مش هعرف أشتغل تاني».

يناشد الشاب، الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجناة، الذين دمروا حياته، وسرقوا دراجته وأمواله: «قدر الله وما شاء فعل، خسرت مهنتى، ودراجتي النارية وتحويشة العمر».