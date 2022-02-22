«حنان» تخوض رحلة كفاح من الأمية إلى الدكتوراه وجامعة بني سويف تكرمها

لم تستطع «حنان» ابنة عزبة العرب، بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، استكمال دراستها وتركت التعليم بعد نهاية الصف الأول الابتدائي، نظرًا لظروف أسرية خاصة بها، إلا أنها سرعان ما عادت له مرة أخرى بعد سنوات من باب محو الأمية وتعليم الكبار؛ حتى حصلت على ليسانس آداب قسم تاريخ، ثم الماجستير بتقدير عام امتياز، وحاليًا باحثة دكتوراه، قبل أن يعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تكريمها لسعيها في العلم، وإعفائها من مصروفات الدكتوراه، وتعيينها بنظام الاستعانة داخل الجامعة في مشروع محو الأمية والاستفادة من خبراتها في ذلك المشروع.

رحلة كفاح «حنان» من الأمية وصولاً للدكتوراه

تحدت حنان حسين الظروف المحيطة بها وصعوبات الحياة، ووصلت إلى أعلى الدراسات العليا برحلة كفاح مميزة، موضحة: «التحقت بالصف الأول الابتدائي مثل أي طفلة في عمري، ونظرًا لوفاة والدي في ذلك الوقت خرجت من المدرسة لفترة طويلة دون تعلم أي شيء، وبعد سنوات شعرت أنني لدي رغبة كبيرة في الدراسة والتعلم مرة أخرى، إلا أن قانون التعليم لم يسمح بعودتي في المرحلة الابتدائية مرة أخرى، وهنا قررت الالتحاق بفصول محو الأمية داخل قريتنا، وتعلمت فيها القراءة والكتابة، حتى حصلت على شهادة محو الأمية».

وتابعت: «انتقلت للمرحلة الإعدادية، ومن هنا واجهت بعض التحديات، ومنها عدم معرفتي بالمواد الدراسية، ودخلت في رهان مع نفسي للتفوق على زملائي، حتى تغلبت على المشوار الصعب بفضل مساعدة أساتذتي وأشقائي ووالدتي وأصبحت من الأوائل في الشهادة الإعدادية».

حنان حسين: التعليم أساس الحياة كالماء والهواء

وأشارت بنت بنى سويف إلى التحاقها بالمرحلة الثانوية، موضحة: «كنت بذاكر ليل ونهار للتفوق حتى حصلت على مجموع 82%، وانتقلت بعدها للجامعة والتحقت بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بني سويف، وانتقلت بعدها لمرحلة الدراسات العليا، لأنني أرى أن التعليم أساس الحياة مثل الماء والهواء، ثم حصلت على الماجستير بتقدير امتياز وحاليًا باحثة دكتوراه».

إعفاء حنان من رسوم الدكتوراه

من جانبه، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن «حنان تعتبر نموذجًا ناجحًا يجسد تحدي المرأة المصرية المستمر والمبهر للجميع، وهنا يجب علينا في جامعة بني سويف أن نُبرز هذه النماذج ونكرمها، ونساعدها أيضًا، ولذلك قررت إعفائها من الرسوم الدراسية الخاصة بالدكتوراه، بالإضافة إلى تعيينها بنظام الاستعانة داخل الجامعة في مجال محو الأمية وتدريب طلاب الجامعة على مشروع محو الأمية».

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الجامعة لديها 3 طلاب حصلوا على شهادة الماجستير، وتخرجوا من محو الأمية وقرابة 35 خريج محو أمية حصلوا على الشهادة الجامعية.

قومي المرأة ببني سويف يدعم النماذج الناجحة

أما نرمين محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة في بني سويف، فقالت إن الباحثة حنان حسين هي نموذج للكفاح والنجاح وتحدي الظروف، بعد أن استكملت تعليمها ووصلت إلى تمهيدي دكتوراه، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يدعم النماذج النسائية الناجحة في كل المحافظات.