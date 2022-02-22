طريقة التقديم في وظائف السكة الحديد 2022 في أول أيام قبول الأوراق

تفتح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، باب التقديم في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 المتضمن مسابقة لاختيار الأفضل بين المتقدمين للتعيين في عدد 750 وظيفة من خريجين سواء الكليات والمعاهد التكنولوجية أو التعليم الصناعي بنظام الـ 4 سنوات في تخصصات الميكانيكا والكهرباء للذكور فقط، لذا تستعرض «الوطن» طريقة التقديم في وظائف السكة الحديد 2022.

وأكدت هيئة السكة الحديد في بيانها الرسمي أن العمل ضمن الوظائف المتاحة في مختلف مناطق الهيئة في كل من القاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية ضمن مجموعة الوظائف التكنولوجية للعمل في الوظائف الآتية: «مراقب حركة مركزي ثالث - مساعد قائد قطار ممتاز ثالث - أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث - منظم حركة القطارات ثالث»، وذلك وفقاً لاحتياج الهيئة لكل منطقة وتخصص.

بالخطوات.. طريقة التقديم في وظائف السكة الحديد 2022

وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه من يرغب في التقديم في هذه المسابقة، عليه أن يتقدم بطلب شخصي خللا فترة 30 يوم بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 24 من مارس المقبل، ماعدا أيام الجمع.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أنه يجب إرفاق ضمن الملف سيرة ذاتية للشخص المتقدم تشمل صور المستندات التالية، مع إحضار الأصول من أجل الاطلاع عليها:

المستندات المطلوبة

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية سواء إعفاء نهائي أو مؤقت.

- شهادة عضوية نقابة التطبيقيين تكون حديثة 2022.

- عدد 4 صور شخصية 4 × 6.

- كارنية نقابة التطبيقيين حديث 2022.

- صحيفة الحالة الجنائية تكون باسم «هيئة السكة الحديد».

- أصل الجوالة البريدية.

وتابعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه يجب على المتقدم لوظائف السكة الحديد تقديم رقم الهاتف المحمول الشخصي له، بهدف التواصل معه من خلال تطبيق «واتس آب»، مؤكدة على أنه من يرغب في مزيد من التفاصيل حول تلك الوظائف عليه الضغط على هذا الرابط.