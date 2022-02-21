أسعار اشتراكات الطلاب في السكة الحديد مع بداية التيرم الثاني

مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 2021-2022، يبدأ الطلاب في تجديد اشتراكات محطات السكك الحديد، خاصة بالنسبة للطلاب الذين ينتقلون يوميا بين المدن والمحافظات المختلفة.

وتتيح هيئة السكة الحديد، الاشتراكات لجميع المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى المرحلة الجامعية، حيث تقدم الهيئة اشتركات الطلبة بأسعار رمزية تصل لنسبة 98% من سعرها الرئيسي.

قيمة اشتراكات طلاب المدارس والجامعات

حددت هيئة السكة الحديد القيمة المالية لكل اشتراك حسب المسافة، التي يقطعها الطالب يوميا، وذلك كالتالي:

- قيمة الاشتراك لمسافة 400 كيلومتر 33 جنيها، لمدة 3 أشهر.

- قيمة الاشتراك لمسافة 1000 كيلو متر 75 جنيها لمدة 6 أشهر.

- الاشتراكات بالقطارات المكيفة لها أسعار أخرى حسب فرق التذكرة.

- قيمة الاشتراكات، يتم تحديدها حسب المسافة التى سيقطعها الطالب من مدينتة حتى المحطة التى يرغب بها، بحيث أن الاشتركات لمسافة 2000 كم صلاحيته 3 أشهر، و3000 كم صلاحيته 3 أشهر، و5000 كم صلاحيته 6 أشهر، و10000 كم صلاحيته 9 أشهر.

مواعيد العمل فى مكاتب الاشتراكات

تفتح هيئة السكك الحديد، الشبابيك الخاصة بعمل الاشتراكات، يوميا من الساعة 7 صباحا حتى الـ11 صباحا.

مكاتب الاشتراكات في محطات سكك حديد مصر

لهيئة السكك الحديدية 54 مكتب للاشتراكات موزعة على محطات الوجه البحري والقبلي، منها القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، وسيدي جابر، وشبين القناطر، والزقازيق، وشبرا، ومنوف، والمنصورة، وكوم حمادة، وبني سويف، وسوهاج، ونجح حمادي، وسوهاج، وأسوان، والوسطى، والجيزة، وملوي، وقنا، والمنيا، وطنطا، وقويسنا.

الأوراق المطلوبة لعمل اشتراكات الطلاب

- الحصول على استمارة طلب الاشتراك من أي مكتب للاشتراكات الموزعة على مستوى الجمهورية.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورتان شخصيتان للطالب.

- ختم الاستمارة من مكتب الجامعة أو المدرسة التابع لها، على أن يكون بختم النسر.

- ختم الجزء الموجود به صورة الطالب في الاستمارة بختم المدرسة أو الجامعة.