السكة الحديد: توريد 7 قطارات تالجو إسباني خلال 2022 بـ 126 مليون يورو

تواصل وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكة الحديد، العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، لتقديم خدمات مميزة للمسافرين على جميع الخطوط، من خلال العمل على سرعة توريد دفعات قطارات تالجو الإسبانية، والبالغة 6 قطارات، إضافة إلى قطار واحد هدية من الشركة الإسبانية للهيئة ليصل الإجمالي 7 قطارات، إذ يتكون كل قطار من 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار، على أن يتم توريد قطار كل شهرين.

توريد أول دفعة من قطارات تالجو خلال أيام

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم توريد أول دفعة من قطارات تالجو الإسبانية خلال الأيام المقبلة، وهناك لجنة من الهيئة سافرت للتفتيش على أول شحنة من القطارات قبل شحنها إلى ميناء الإسكندرية، مضيفا أن الصفقة بالكامل والبالغ عددها 7 قطارات ستصل خلال 2022، وأن الهيئة تواصل تنفيذ أعمال تحديث وتطوير منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة للمسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

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وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تكلفة صفقة قطارات تالجو الإسباني تصل إلى 126 مليون يورو، ومع وصول أول دفعة من القطارات الجديدة سيتم تجربتها واختبارها على خطوط السكة الحديد وتشغيلها بدون ركاب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط السلامة والأمان قبل تشغيلها أمام الجمهور، منوها إلى أن هذه القطارات من المخطط تشغيلها على الخطوط الرئيسية «الإسكندرية - القاهرة» والعكس، و«القاهرة - أسوان» والعكس.

تطوير السكة الحديد بتكلفة 200 مليار جنيه

أشار المصدر إلى أن السكة الحديد تنفذ مشروعات بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، من خلال: تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، تجديد القضبان، تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، تحسين ورفع كفاءة المحطات، إعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، تطوير أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وذلك لتقليل حوادث القطارات.