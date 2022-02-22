«س و ج» كل ما تريد معرفته عن التأمين على العاملين بالقطاع الخاص

قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن الاشتراك فى منظومة التأمينات الاجتماعية، يوفر الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، لافتة إلى أنه يتم التأمين على كل فئات القوى العاملة بمصر، ولذلك ترصد «الوطن» أبرز الأسئلة الخاصة بالتأمين على العاملين بالقطاع الخاص، وأجابت عنها الهيئة على الموقع الرسمي لها، والتي جاءت كالتالي:

متى يتم التأمين على العاملين بالقطاع الخاص؟

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وكذلك لائحته التنفيذية، صاحب العمل، عند التحاق أي عامل للعمل لديه، بأن يقدم طلب اشتراك مؤمن عليه، وذلك خلال 14 يوما من التحاق العامل.

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ما أهمية التأمين على العاملين؟

التأمينات تحمي العامل من مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، وتُمكن العامل من حصوله على الحماية التأمينية، كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.​

ما خطوات التأمين على العامل بالقطاع الخاص؟

عند التحاق أي عامل بالخدمة لدى صاحب العمل، فإن الأخير أو الشخص المفوض عنه، عليه أن يحرر نموذج رقم 1 من أصل وصورتين يدويا «مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة»، أو إلكترونيا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.

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ما المستندات المطلوبة للتأمين على العامل بالقطاع الخاص؟