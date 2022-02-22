تفاصيل اشتراك أصحاب وسائل النقل الآلية بمنظومة التأمينات

​​أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم التأمين على أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع باعتبارهم أصحاب أعمال، وذلك طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ، على أن الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا، أو زراعيا والحرفين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم ، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك ملاك شركات الشخص الواحد والمشتغلين بالمهن الحرة ، يتم ادراجهم تحت بند أصحاب الأعمال .

خطوات الإشتراك فى منظومة التأمينات لأصحاب النقل الآلى

وأكدت التأمينات على موقعها الرسمى لأصحاب وسائل النقل الآلية أن خطوات الاشتراك فى منظومة التأمينات تتم كالتالي:

- يتقدم صاحب المركبة بعد نقل الملكية في إدارة المرور المختصة في محل إقامته، ويحصل على خطاب يفيد نقل الملكية من إدارة المرور المختصة، حيث يتقدم بموجب هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات النوعي « السيارات» التابع له محل إقامة صاحب المركبة .

السيارة جديدة «ترخيص لأول مرة»

-إذا كانت السيارة جديدة «أول مرة ترخص » يتم الاشتراك عنها مباشرة بمكتب السيارات التابع لمحل إقامة صاحب السيارة.

- بعد تقديم خطاب من المرور للمكتب ، يحرر استمارة اشتراك صاحب عمل .

- ينشأ ملف ورقي يحتوي على هذه المستندات يتم سداد مستحقات صاحب العمل عن نفسه ، و اشتراك سائق ما لم يكن يحمل رخصة قيادة تجيز له قيادة المركبة بالإضافة إلى اشتراك تباع إذا زادت حمولة السيارة عن 2 طن .

السيارة المحولة من مكتب إلى مكتب آخر

- في حالة ما إذا كانت السيارة محولة من مكتب إلى مكتب آخر يتم الحصول على تسوية من المكتب السابق وتقدم إلى المكتب الحالي لاتخاذ إجراءات الاشتراك كما سبق .

- إذا كان صاحب العمل من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو إحدى وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتم ارفاق صورة من عقد إيجار المركبة .

- يقوم صاحب السيارة بسداد حصته في إشتراكات التأمين الاجتماعي مقدماً بأى وسيلة من وسائل الدفع عن مدة سريان رخصة السيارة وتؤدى هذه الإشتراكات إلى الهيئة.​

- تعطى الهيئة شهادة لصاحب السيارة تفيد سداد حصته في إشتراكات التأمين الاجتماعي على النموذج رقم 48 المرفق باللائحة.