ارتفاع أسعار البترول عالميا مدفوعا بتصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط بقيمة دولارين خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث جاءت الارتفاعات مدعومة بمخاوف الدول من تعطل الإمدادات النفطية بسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أمرت روسيا قواتها بدخول منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

وسجّلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بقيمة 3.60 دولار أو 3.95٪ إلى 94.76 دولار للبرميل مقابل التسوية يوم الجمعة، وتم إغلاق السوق الأمريكية يوم الإثنين في عطلة رسمية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار أو 2.33٪ إلى 97.61 دولار للبرميل، لتزيد من مكاسبها لأكثر من 2٪ عن أمس يوم الاثنين.

وتسببت تحركات روسيا تجاه أوكرانيا في إدانات دولية لها، حيث تخطط واشنطن لإعلان عقوبات جديدة على روسيا، حيث أصدر الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، أمرًا تنفيذيًا بوقف النشاط التجاري الأمريكي في المناطق الانفصالية وحظر استيراد جميع السلع من تلك المناطق، وبالرغم من ذلك أعلن مسؤول في إدارة بايدن أن العمل العسكري الروسي لا يشكل حتى الآن غزوا، وفق ما نقلته رويترز.

روسيا قد تمنع إمدادات النفط والغاز للرد على أي عقوبات يفرضها الغرب

وقال «فيفيك دار»، المحلل في بنك الكومنولث، إنه من غير المرجح أن تفرض الحكومات الأمريكية والأوروبية عقوبات على روسيا بشأن النفط أو الغاز إذا غزت أوكرانيا أكثر، لأن ذلك من شأنه أن يلحق الأذى بأنفسهم، مضيفا أن روسيا نفسها قد تمنع إمدادات النفط والغاز للرد على أي عقوبات أخرى يفرضها الغرب.

ويقول المحللون إن السؤال الكبير المعلق بسوق النفط هو ما إذا كانت صادرات الطاقة الروسية ستتعطل بالفعل إذا مضت موسكو في غزو شامل لأوكرانيا وفرضت الحكومات الغربية عقوبات على المؤسسات المالية الروسية.