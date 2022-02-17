«البرميل بـ101 دولار».. أسعار البترول تقفز لأعلى مستوياتها منذ 2014

قيّمت مذكرة لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، مؤشر النفط خام برنت، أمس، عند 100.795 دولار للبرميل، بارتفاع 3.14 دولار للبرميل خلال 24 ساعة، وسط استمرار الطلب على الخام وعدم اليقين بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

النفط يسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من 7 سنوات

ويعد هذا السعر هو أعلى مستوى تم تقييمه منذ 4 سبتمبر 2014، عند 101.195 دولار لكل برميل من قبل المؤسسة العالمية كجزء من ارتفاع أسعار النفط وسط توترات بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وانخفضت الأسعار في اليوم السابق 15 فبراير بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية انسحابا محدودا للقوات الروسية من الحدود الأوكرانية.

وارتفع الطلب على الخام في جميع أنحاء العالم، وسط انتعاش في الطلب العالمي على المنتجات المكررة، وتجاوز الطلب على البنزين والديزل بالفعل مستويات عام 2019 حيث أن كل موجة متتالية من فيروس كورونا لها تأثير أقل على النشاط الاقتصادي.

وكالة الطاقة الدولية: المعروض من خام النفط محدود.. ولابد من زيادة الإنتاج

وبحسب المذكرة، لا يزال المعروض من الخام محدودًا أيضًا مع تشديد الطاقة الاحتياطية لـ«أوبك +»، ودعت وكالة الطاقة الدولية يوم أمس، الدول المنتجة للنفط وحلفائها مرة أخرى إلى الوفاء بأهداف الإنتاج، لكن تحالف «أوبك +» الذي يضم 23 دولة يضخ أقل بكثير من أهدافه الإنتاجية لعدة أشهر، بعجز قدره 600 ألف برميل يوميا في يناير.

وتجاوز خام برنت 95 دولارًا للبرميل في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ صيف 2014 بزيادة نسبتها 63% على أساس سنوي، كما تم تداول البرميل عند 93.98 دولار للبرميل يوم أمس الأربعاء.