تذبذب في أسعار النفط الأسبوع الجاري.. وارتفاع خام برنت

حققت أسعار النفط مكاسب كبيرة خلال الأسبوع الماضي خاصة بعد تصاعد التوترات عالميا بسبب الأزمة الأوكرانية، وتصريحات الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها حول اتجاه روسيا إلى القيام بغزو على أوكرانيا خلال أيام، وهو ما أثر بشكل كبير على سعر برميل البترول وكذلك على الاقتصاد العالمي.

وبالرغم من التذبذبات السعرية التي شهدتها أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي والتي جعلت أسعار البترول تصل إلى أعلى معدل سعري لها منذ عام 2014، إلا أن أسعار خام برنت أغلقت تعاملاتها على ارتفاع بسيط، كما أغلقت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي على انخفاض.

خام برنت يسجل 93.54 دولار للبرميل

وحققت العقود الآجلة لخام برنت أمس خلال نهاية تعاملات الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 0.61% ليسجل 93.54 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.75% إلى 91.07 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي 2021 وحتى الآن لتواصل مكاسبها طوال تعاملات الأسابيع الماضية على عكس بداية تعاملات العام الماضي والتي شهدت خسائر واضحة.

وشهدت مبيعات النفط في حالة ركود هذا الأسبوع حيث قوبلت الأنباء المقلقة على نحو متزايد من الحدود الروسية الأوكرانية بإحراز تقدم ملموس في المحادثات النووية الإيرانية.

تخفيف تدريجي للعقوبات على إيران

وبحسب بيانات عالمية، جرى بالفعل تسوية الخطوات المتعلقة بالتخفيف التدريجي للعقوبات على إيران، إذ يتعين على إيران أولاً وقف جميع عمليات التخصيب التي تزيد عن 5٪ من النقاء والإفراج عن السجناء السياسيين، ثم يلغي أعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة تجميد أصولها التي تم تجميدها بعد إعادة فرض العقوبات، وإذا وقعت إيران على الصفقة، فقد نشهد حركة حرة لخام النفط الخاص بها من الربع الثالث من عام 2022 فصاعدًا، مما يهدئ المخاوف من ضيق العرض على المدى الطويل في الأسواق.