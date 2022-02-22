تعيين 804 شباب منهم 4 «قادرون باختلاف» في جنوب سيناء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء عيّنت 804 شباب، منهم 4 قادرون باختلاف، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1052 شابا.

منح يناير 2022

تلقى الوزير تقريرا بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، حيث صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 14 ألف جنيه لـ7 عمال منح مولود جديد، و6 منح زواج لعامل بمبلغ 18 ألف جنيه، فضلا عن تسجيل 56 عاملا جديدا على المنظومة.

وانتهت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب، من إصدار وتجديد 21 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما استخرجت 519 شهادة قياس مستوى المهارة، و521 كارنيه مزاولة الحرفة.

تفتيش 186 منشأة

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 186 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد ندوة توعية، كما تم تلقي 72 شكوى عمالية وتسوية 9 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ23 شكوى، و6 ما زالت تحت البحث.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 29 منشأة، وإعادة التفتيش على 45 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية، وبحث شكوى، وإجراء 60 قياس لـ11 منشأة.

وقال إنّ المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.