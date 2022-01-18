سعفان يعتمد مجلس العاملين بالسياحة الجديد: محسن محمد رئيسا

اعتمد محمد سعفان وزير القوى العامة، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الإجراءات التي اتخذتها الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 213 لسنة 2017 بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين الخدمة السياحية.

المنشآت السياحية والفندقية

وانتخب أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع محسن محمد اش الله رئيسا للنقابة العامة، ومجلس إدارة جديد يضم 20 عضوًا يمثلون العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية، خلفًا للمجلس السابق بقيادة ممدوح محمدي.

تشكيل مجلس نقابة العاملين بالسياحة

واصبح التشكيل يتكون من 20 عضوًا منهم 5 نواب للرئيس و3 وكلاء، واختيار عصام عبد الرحمن أمينًا عامًا وممثلا للنقابة في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام، ومصطفى الصاوي أمينًا للصندوق، وتحديد مسؤوليه باقي الأعضاء على مستوى الجمهورية.

وجدد ممثلو العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية في ختام مؤتمرهم تأييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنهم يقدرون الجهود المخلصة والبناءة لخدمة الوطن ويشكرون القيادة السياسية على الرعاية المتميزة التي يحصلون عليها في ظل جائحة كورونا.

رفع كفاء العمال بالقطاع السياحي

من جانبه شدد محسن محمد اش الله رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، فى أول تصريح له عقب توليه منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة، على أهمية التنسيق والتعاون مع أصحاب وإدارات المنشآت الفندقية والسياحية لرفع كفاءة العمال بها باعتبار، أن العمال والإدارة شركاء في تنفيذ برامج التنمية السياحية التي تمثل احد دعائم الاقتصاد الوطني.