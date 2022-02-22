طارق الشناوي: سمير صبري في المستشفى يتلقى العلاج وسيعود لمنزله قريبا

طمأن الناقد الفني طارق الشناوي، محبي الفنان القدير سمير صبري، على حالته الصحية مطالبًا جميع محبيه بالدعاء له، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الناقد الفني طارق الشناوي على صفحته الشخصية: «أمس كان سمير صبري يراجع تفاصيل برنامجه الغنائي ذكرياتي مع المخرج المبدع محمد تركي على محطة الأغاني ليذاع اليوم الساعة الرابعة».

طارق الشناوي: سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة

وأشار الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أن الفنان القدير سمير صبري، في المستشفى الآن يتلقى الرعايا الطبية اللازمة: «سمير في المستشفى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال أيام إن شاء الله سيعود لمنزله»، مطالبًا مروجي الشائعات بالتوقف عن ذلك، «أتمنى أن يتوقف البعض عن إطلاق الشائعات».

طارق الشناوي يدعو لسمير صبري بالشفاء العاجل

واختتم الناقد الفني طارق الشناوي، حديثه بالدعاء للفنان القدير سمير صبري، وأن يتم شفائه على خير، قائلًا: «ندعو الله بالشفاء العاجل للفنان الكبير المتعدد المواهب الذي منحنا الكثير ولا يزال».

مدير أعمال سمير صبري يكشف عن حالته الصحية

وكشف مدير أعمال الفنان القدير سمير صبري، عن حالته الصحية، في تصريح سابق لـ «الوطن»، أنّ «صبري»، يتمتع بصحة جيدة، ولكنه ذهب إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، نافيًا ما يتم تداوله من شائعات حول صحة الفنان.

آخر ظهور لـ«سمير صبري»

يُذكر أن آخر ظهور للفنان القدير سمير صبري، كان من خلال ندوة ضمن فاعليات معرض الكتاب في دورته الـ53، حيث ظهر أثناء جلوسه على كرسي متحرك ما أثار قلق الجمهور بشأن حالته الصحية.