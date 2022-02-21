تعرف على الحالة الصحية للفنان سمير صبري: «أجرى فحوصات»

تصدر اسم الفنان سمير صبري تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تردد أنباء تفيد بتعرضه لأزمة صحية شديدة استلزمت نقله إلي أحد المستشفيات الكبري بالقاهرة، وهنا نتعرف علي طبيعة الحالة الصحية للفنان سمير صبري.

حقيقة الحالة الصحية للفنان سمير صبري

وفيما يتعلق بحقيقة الحالة الصحية للفنان سمير صبري، فهو يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرض لأي وعكة صحية مثلما تردد، ومتواجد الآن في منزله، ولم يُنقل إلى المستشفى بسبب مرضه كما ادعى البعض في شائعاتهم التي لاقت تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وذلك وفقا لتصريحات مدير أعماله لـ «الوطن».

وأوضح مدير أعمال سمير صبري أن الأخير توجه بالفعل إلي أحد المستشفيات لإجراء عدد من الفحوصات الطبية والمتابعات الدورية التي يجريها كل فترة، ولم يتجاوز الأمر ذلك، ولكنه شدد علي أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأي أزمة صحية علي الإطلاق.

يذكر أن أزمة مرض الفنان سمير صبري بدأت بعد نشر عدد من المواقع الإخبارية ورواد التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بنقل الفنان سمير صبري إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية، وأن الأطباء يجرون له الفحوصات.

سمير صبري على كرسي متحرك

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري خلال الآونة الأخيرة أثناء الندوة الفنية التي تم تنظيمها له داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، حيث ظهر جالساً علي كرسي متحرك، وهو الأمر الذي أحدث حالة كبيرة من القلق لدى جمهوره ولكنه سرعان ما وضح الأمر في الندوة وكشف أنه خضع لعملية جراحية في الركبة، ويحتاج إلى شهرين كاملين ليسير على قدمه مرة أخرى.