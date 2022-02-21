حقيقة تعرض الفنان سمير صبري لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى «فيديو»

انتشرت خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار التي تفيد بتعرض الفنان سمير صبري لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى إحدى المستشفيات، لكن «الوطن» تواصلت مع مدير أعماله، الذي نفى تلك الشائعات جملة وتفصيلا.

حقيقة إصابة سمير صبري بأزمة صحية

وقال مدير أعمال الفنان سمير صبري في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الفنان القدير بصحة جيدة ولم يتعرض لأي أزمات صحية، وأنه ذهب إلى المستشفى لإجراء فحوصات دورية ليس إلا، كما نفى الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، قائلًا: «الحمد لله الفنان بخير، دي مجرد فحوصات دورية بيجريها، لكنه بصحة جيدة».

سمير صبري يظهر على كرسي متحرك خلال ندوته في معرض الكتاب

وكان آخر ظهور للفنان سمير صبري أثناء ندوته التي أقيمت مؤخرًا ضمن فاعليات معرض الكتاب في دورته الـ53، وظهر أثناء جلوسه على كرسي متحرك مما أثار قلق جمهوره.

إجرائه عملية جراحية في ركبته

وكشف «صبري» أنه أجرى عملية جراحية في ركبته كانت السبب في جلوسه على كرسي متحرك، وأضاف خلال حلوله ضيفا في برنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة» على هامش ندوته في معرض الكتاب، قائلا: «عملت عملية في ركبتي وقدامي لسه شهرين عشان أرجع وأقدر أمشي على رجليا تاني، وربنا إداني كل حاجة حلوة كنت بتمناها وأحمده وأشكره على كل حاجة أنا فيها».

سمير صبري يشيد بأداء منى زكي في «أصحاب ولا أعز»

كما أشاد بدور الفنانة منى زكي في فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية بسبب تناوله بعض القضايا التي لا يتقبلها المجتمع المصري مثل الخيانة الزوجية والمثلية الجنسية، قائلا: «هي عملت إيه؟ اشتركت في فيلم لبناني ومتاخد من فيلم إيطالي وأدت دورها بشكل كويس جدًا، أنا مش شايف فيه شيء خادش للحياء يستاهل هذا الهجوم الكبير على الفنانة الكبيرة منى زكي».