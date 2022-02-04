سمير صبري يكشف أسباب جلوسه على كرسي متحرك: «عملت عملية في الركبة»

كشف الفنان سمير صبري عن سبب جلوسه على كرسي متحرك، قائلا إنه أجرى عملية جراحية الفترة الماضية: «عملت عملية في الركبة، وقدامي لسة شهرين علشان أرجع وربنا يسهل وأرجع أمشي على رجليا تاني، ربنا إداني كل حاجة حلوة كنت بتمناها وبحمده وبشكره على كل حاجة أنا فيها».

وعلق الفنان الكبير سمير صبري على الجدل المثار حول فيلم «أصحاب ولا أعز»، قائلا: «ده فيلم تافه جدًا، واشتهر بلا سبب وبلا مناسبة، ولا يوجد فيه ما يذكر سوى التمثيل القوي لمنى زكي ومن الآخرين».

سمير صبري يشيد بدور منى زكي في «أصحاب ولا أعز»

كما علق «صبري»، خلال تقرير أذاعه برنامج «لايت شو»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، على هجوم البعض على الفنانة منى زكي بسبب دورها في فيلم أصحاب ولا أعز، قائلا: «هي عملت إيه؟ اشتركت في فيلم لبناني ومتاخد من فيلم إيطالي وأدت دورها بشكل كويس جدًا، أنا مش شايف فيه شيء خادش للحياء يستاهل هذا الهجوم الكبير على الفنانة الكبيرة منى زكي».

وأبدى «صبري» سعادته بالإقبال الكبير على معرض الكتاب ودعوته للمشاركة في إحدى الندوات داخله، قائلا: «أشكر معرض الكتاب على المجهود الكبير اللي معمول، وعلى الإقبال العظيم اللي شايفه موجود، بشكرهم إنهم أوجدوني عشان أحضر الندوة دي عشان أشوف مجموعة عظيمة من الجمهور اللي جه ياخد بيدي ويقولي أنت كنت كويس في حياتك».

عيب الناس تتخانق مع بعض في الفيس بوك

وتابع: «عيب إن الفن يصل لدرجة أن الناس تشلق لبعض وتتخانق مع بعض في الفيس بوك وإنستجرام والصفحات الإلكترونية، دة لازم يحطوه في اعتبارهم، أنتم بتمثلوا مصر، والقوة الناعمة لمصر، لازم تفضل كما كانت في عصر أم كلثوم وعبد الوهاب وليلى مراد وعبد الحليم».

وكشف عن تفاصيل كتابه الذي طرحه في معرض الكتاب، قائلا: «حبيت أعرض الشخصيات العظيمة اللي مروا عليا في حياتي وكان من حسن حظي إني قابلتهم وحاورتهم».