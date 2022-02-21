غرفة السياحة: 3 آلاف مصري وأجنبي يحضرون احتفالية تعامد الشمس بأسوان

قال خيري محمد علي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة فرع أسوان ان احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، فجر غد الثلاثاء، سيحضرها نحو 3 آلاف سائح مصري وأجنبي، لافتا إلى أن القطاع السياحي الحكومي والخاص في الصعيد، ومحافظة أسوان، والوزارات المشاركة في تنظيم الاحتفالية مثل: الثقافة، والسياحة والآثار، والطيران المدني، والعديد من الجهات الأخرى جاهزون لاستقبال كافة ضيوف الاحتفالية.

احتفالية تعامد الشمس تبدأ مساء اليوم

ذكر «علي»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه سيتم تسيير أتوبيسات من العديد من فنادق أسوان لنقل السياح لحضور ظاهرة تعامد الشمس، فضلا عن مجموعات الأجانب والمصريين التي ستصل من الأقصر والقاهرة لحضور، والاحتفالية ستبدأ فاعليتها، مساء اليوم الإثنين، بعروض فنية فلكلورية مصرية، وعروض لفرق فنية أجنبية، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تمثل أحد الفاعليات التي تجذب آلاف السياح لزيارة أسوان، والتى تتكرر مرتين سنويا في 22 فبراير و22 أكتوبر.

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وأضاف أن إجازات منتصف العام الدراسي رفعت نسب الإشغال بفنادق أسوان، كما أن الحركة السياحية الوافدة من الخارج كانت جيدة خلال تلك الفترة، ما رفع نسب الزيارات للمعابد والمتاحف الأثرية بأسوان، موضحا أن السياح الذين زاروا الصعيد منذ بداية العام الجاري كانوا من جنسيات متعددة، وهو شيء إيجابي بسبب تنوع الأسواق المصدرة للسياح إلى مصر.