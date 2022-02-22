«المركزي للمبيدات» يجمع عينات 30 نوع خضر وفاكهة

يلعب المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، دورا فاعلا لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة سواء الواردة أو المصدرة للخارج أو تلك التي في الأسواق من منطلق دوره الرقابي والبحثي.

وقال الدكتور شكر عبد السلام مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن المركز يجمع عينات 30 نوعاً من الخضروات والفاكهة من السوق المصرية ضمن برنامج للتقصي يستهدف تحليل نسب متبقيات المبيدات في الأغذية المتداولة في أسواق الخضروات والفاكهة، خاصة المحاصيل التي من الممكن أن يكون بها معدلات مرتفعة من متبقيات المبيدات، حيث يتم سحب عينات طوال الموسم حتى لو كان للمحصول أكثر من عروة، لتأسيس رؤية واضحة وقاعدة بيانات كافية حول موقف الخضر والفاكهة في الأسواق، مشيرا إلى أن عملية الرصد تمتد إلى المزارع عبر أخذ عينات خلال فترة الحصاد وتحليلها في المعامل لبيان موقف متبقيات المبيدات فيها مهما اختلفت العروات.

المعمل يسحب عينات المبيدات من المصانع المحلية ومخازن المبيدات التابعة للشركات

وأوضح في تصريحات خاصة أن المعمل يقوم كذلك بسحب عينات المبيدات من المصانع المحلية ومخازن المبيدات التابعة للشركات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة عليها، إلى جانب سحب عينات المبيدات من محلات الإتجار في مبيدات الآفات الزراعية ومخازن المبيدات وتحليلها في إطار الدور الرقابى للمعمل للتأكد من مطبقتها للمواصفات الفنية، كذلك تحليل العينات الواردة من النيابة العامة على ذمة قضايا للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والتأكد من صلاحيتها.

وأشار إلى أنه في نفس المرحلة يتم تحليل عينات المبيدات بهدف تمديد الصلاحية بناء على طلب الشركات، والعمل على رصد ظاهرة مقاومة الآفات لفعل المبيدات من خلال 13 مشروعا، مؤكداً أن المعمل المركز للمبيدات يقوم بذلك عن طريق أقسامه المتخصصة بتقديم العون لإعداد مواصفات مبيدات الآفات ومراجعتها دوريا وكذلك الشروط القياسية لتداول المبيدات، كما يقوم المعمل بإصدار النشرات الإرشادية فيما يتعلق بتخزين المبيدات والمحافظة عليها من التلف أو فقد الفعالية، وكيفية تلافى أضرارها وطرق الإسعافات الأولية في حالات الاستخدام الخاطئ للمبيدات.