«القاضي»: قرار «المركزي» بتنظيم الاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية يحقق 5 فوائد قومية

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن قرار البنك المركزى المصرى باستخدام الاعتمادات المستندية بدلاً من مستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية يحقق 5 فوائد قومية كبرى. وأضاف، فى بيان له، أن أولى هذه الفوائد تتمثل فى تدعيم التطوير الجارى فى مصر، وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر. وأوضح أن القرار يسهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات، ويعمل على تحقيق مصالح المواطن المصرى، وحماية الشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم.

ومن ناحية البنوك، أكد أن البنوك جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة، مع تقديم جميع التسهيلات التى تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية. وقرر البنك المركزى المصرى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار. وأكد البنك المركزى، فى خطابه، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتباراً من بداية شهر مارس 2022. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن قواعد تنظيم الاستيراد التى تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشدداً على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.