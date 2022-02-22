مسئولو الإسكان في مدينة الشروق: تنفيذ 1176 وحدة سكنية بمشروع JANNA

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة الشروق، يرافقهم المهندس عبداللطيف بشارة، ​رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات، حيث تفقدوا مشروعات الإسكان، كما تابعوا سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة الشروق.

واستهل المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، جولتهم بالمرور على الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع( JANNA )، والتي تشمل عناصر تنسيق الموقع ومنطقة الخدمات وبها السوق التجارية والمسجد، وكذا منطقة حمام السباحة والعناصر المائية، بجانب المرور على عمارات المشروع ونماذج من الوحدات السكنية.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة خلال الزيارة أهم معالم التطوير والتجميل المضافة بمدخل المدينة رقم (1) على طريق القاهرة / السويس، والتى تضمنت الانتهاء من تنفيذ سارى يحمل علم الجمهورية بارتفاع 43 مترا بما في ذلك من زراعة وتجميل المسطحات المحيطة بموقع السارى، وتدعيم الزراعات بالمحور الغربى والتخطيط المرورى بطول المحور من المدخل ذاته حتى مدخل الإسماعيلية 1، حيث أشادوا بسير خطة العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.

وفي ختام الجولة شدد مسئولو الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة، وكذا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمواعيد المحددة.

من جانبه أشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1176 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع " JANNA، مضيفاً أنه يجرى الآن تنفيذ التشطيبات النهائية لأعمال تنسيق الموقع والتي تساهم في إظهار الجهد المبذول بالمشروع كما تم التخطيط له وبالمستوى اللائق بمدينة الشروق.