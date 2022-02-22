إزالة 34 حالة تعدي في القليوبية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية

تمكنت وحدة المتغيرات المكانية بـ القليوبية، اليوم الثلاثاء، من رصد 34 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في قليوب، إذ شنت المحافظة حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة قليوب، وتمكنت الحملة من إزالة التعدي على 34 حالة بمساحة 7 آلاف و255 مترا مربعا، وتنوعت المخالفات ما بين أدوار مسلحات خرسانية وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي، تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وجاءت حالات الإزالة كالتالي: 8 حالات تعدي في قرية ميت حلفا على مساحة 1148 مترا مربعا، وفي قرية بلقس وكوم أشفين تمت إزالة 26 حالة على مساحة 6 آلاف و107 أمتار مربعة.

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يذكر أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن في الموجة الـ 19 المرحلة الأولى والثانية، 709 حالات على مساحة 41 ألفا و923 مترا مربعا، والتي بدأت من 19 يناير الماضي ومستمرة حتى 26 فبراير الجاري.

الرصد يتم بالأقمار الصناعية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان له، أنه بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن وحدة المتغيرات المكانية التي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، ترصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية بصور محدثة، موجها بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يوميا، لمواجهة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصده، مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة.

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وشدد «الهجان»، على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات، ولن يتم ترك أي مخالفة دون إزالتها أو التعامل معها، إذ أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصدها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه باستمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة، محذرا كل من يبني على الأرض الزراعية بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور، والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد.