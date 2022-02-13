مصدر: عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية الحبس 5 أعوام وغرامة 5 ملايين

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالتصدي بكل حزم لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية وفي المهد لأي تشوينات من مواد البناء وإحالة المعتدي وصاحب الأرض إلى جهات التحقيق.

وعقد السيد القصير، وزير الزراعة، اجتماعاً اليوم مع عدد من قيادات الوزارة ووجَّه برفع درجة الاستعداد على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي ومديري الإدارات الزراعية للوصول بالتعديات لأدنى مستوى لها وتنفيذ الإزالة الفورية وإعادة الأرض الى طبيعتها.

مصدر: نستهدف الوصول لـ«زيرو» تعديات على الأراضي الزراعية

وكشف مصدر حكومي مسؤول عن العقوبات المنتظرة على المعتدين على الأراضي الزراعية والتي تتراوح بين مليون جنيه إلى خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن الحبس لمدة تتراوح ما بين 3 الى 5 أعوام، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرا في التعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية للوصول الى «زيرو» تعديات خلال العام الحالي وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

عقوبات رادعة تنتظر المعتدين على الأراضي الزراعية

أكد المصدر أن توجيهات مشددة من مجلس الوزراء بتنفيذ العقوبات بشكل حازم من خلال الصفة القانونية التي يتمتع بها مسؤولو الحكم المحلي بوزارة التنمية المحلية، والتي تتعاون بشكل كامل مع وزارة الزراعة في تنفيذ هذه التكليفات، مشيراً إلى أن التنفيذ سوف يكون من خلال القواعد في القرى والنجوع بين المهندسين الزراعيين والمشايخ والعمد الذين سيقومون بدورهم بالإبلاغ عن تلك التعديات لتصل إلى مدير الإدارة الزراعية الذي يتحرك بدوره بصحبة قوات الشرطة ورئيس المدينة لمصادرة معدات البناء، والتحفظ عليها وعلى المعتدي، وتحرير محاضر بالواقعة ثم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لتوقيع العقوبة المقررة في القانون.

وأشاد المصدر بقرار رئيس الوزراء الذي أصدر توجيهاته بوقف الدعم التمويني والأسمدة عن المعتدين على الأراضي الزراعية، وإصدار توجيهاته أيضا بإصدار قانون رادع واعتبار جريمة التعدي على الأراضي الزراعية «مخلة بالشرف».