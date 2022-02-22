الأرصاد: أتربة عالقة بالجو وطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة مع تكون أتربة عالقة في الجو على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يكون الطقس مائلا للدفء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد نهارا، ودافئا على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 11.

سيوة العظمى 24 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 12.

دمياط العظمى 20 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 10.

السويس العظمى 22 والصغرى 11.

العريش العظمى 21 والصغرى 10.

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 4.

طابا العظمى 25 والصغرى 13.

شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15.

الغردقة العظمى 25 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 24 والصغرى 9.

بني سويف العظمى 24 والصغرى 8 .

المنيا العظمى 23 والصغرى 7 .

أسيوط العظمى 24 والصغرى 7 .

سوهاج العظمى 25 والصغرى 8.

قنا العظمى 26 والصغرى .9