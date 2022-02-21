«الأرصاد» تحذر من انخفاض الرؤية غدا الثلاثاء: تأثير الرياح الجنوبية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، انخفاض الرؤية الأفقية غدا الثلاثاء بسبب الشوائب العالقة على أثر هبوب رياح جنوبية، كما تسود أجواء مائلة للدفء على شمال البلاد نهارا، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتبدل الأحوال الجوية بداية من الأربعاء المقبل لتتأثر البلاد بحالة جوية يصاحبها سقوط أمطار ونشاط رياح.

طقس غدا الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في وقت سابق اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الثلاثة أيام المقبلة، إذ يسود غدًا الثلاثاء طقس دافئ على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا على كافة الأنحاء، ويكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ودافئا على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ونوه خبراء الأرصاد، بأن كلا من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تشهد طقسا غائما بمعظم ساعات النهار، بالإضافة إلى ظهور الشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح الأولى، مع وجود رياح جنوبية غربية بشكل متقطع.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 22 فبراير

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى وفقا للأرصاد الجوية مسجلة العظمى 22 والصغرى 12، والوجه البحري العظمى 22 والصغرى 12، السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير

وتسجل العظمي في القاهرة الكبرى بعد غد الأربعاء 21 والصغرى 10، الوجه البحري العظمى 21 والصغرى 10، السواحل الشمالية الغربية العظمى 18 والصغرى 11، وجنوب سيناء العظمى 25، والصغرى 15، وشمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 08، وجنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس المقبل 24 فبراير

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الخميس المقبل، العظمي في القاهرة الكبرى 18 والصغرى 11، والوجه البحري العظمى 18 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 16 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمي 23، والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 24 والصغرى 11.