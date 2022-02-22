الأرصاد تحذّر سكان 12 مدينة من درجات الحرارة اليوم: لا تنخدعوا بها

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة اليوم، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، مؤكدة أنّ الارتفاع مؤقت ويستمر لمدة 24 ساعة فقط، وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام غدا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ عدد كبير من مدن ومحافظات الجمهورية، تشهد اليوم ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، يتراوح بين 25 28 درجة خلال ساعات النهار، خاصة المدن والمحافظات في جنوب البلاد، بسبب منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية.

وأكدت الأرصاد، أنّ ارتفاع درجات الحرارة «مؤقت»، ويجب عدم تخفيف الملابس الشتوية، ففصل الشتاء مستمر حتى بداية فصل الربيع في 20 مارس المقبل، وما زلنا نشهد الكثير من التغيرات والتقلبات الجوية، لهذا يجب الحذر وعدم تخفيف الملابس.

اتربة عالقة فى الجو طول اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ البلاد شهدت منذ الساعات الأولى من الصباح، انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب الكثير من الشوائب والأتربة العالقة في الجو، وهبوب الرياح الجنوبية الغربية، موضحة أنّ الطقس يكون مائلا للدفء خلال ساعات النهار على محافظات الدلتا والوجه البحري والمحافظات الشمالية، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 21 22 خلال ساعات النهار، وتتراوح بين 25 28 على مدن ومحافظات جنوب البلاد.

مدن تشهد ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

وتشهد 12 مدينة من جنوب البلاد اليوم ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وهي كما يلي:

طابا 25 13

الغردقة 25 14

سوهاج 25 08

قنا 26 09

الأقصر 27 09

أسوان 28 10

إدفو 2711

أبو سمبل 27 11

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 12

أبو رماد 25 12

رأس حدربة 25 14