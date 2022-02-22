«قنا» الأولى على مستوى الصعيد في تحصين الماشية ضد الجلد العقدي والجدري

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ مديرية الطب البيطري نجحت في تحقيق المركز الأول على مستوى محافظات الصعيد، في تحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين الأغنام والماعز ضد مرض الجدري، ضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الأمراض المُعدية، التي بدأت في 22 يناير الماضي.

محافظ قنا: تحصين 65 ألف رأس ماشية

وأضاف محافظ قنا، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنّ إجمالى الحيوانات التي تم تحصينها خلال الحملة حتى الآن بلغت 65 ألفا و302 حيوانا بنسبة 68% من المستهدف، منها 43 ألفا و385 رأس ماشية، و21 ألفا و944 رأسا من الأغنام والماعز، مشيرًا إلى أنّ التحصين يسهم في رفع مناعة الحيوانات والحفاظ عليها، ومن ثم النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الأصل الحيواني بصورة صحية وسليمة وزياده الدخل القومي.

زيارات ميدانية لمتابعة تحصين المواشي

من جهته أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، استمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف، موضحا أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الجلد العقدي ومرض الجُدري، وكذا تعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر، مضيفًا أنّ عمليات التحصين أدت إلى تقليل الخسائر، والحفاظ على الثروة الحيوانية في قرى ومراكز المحافظة.