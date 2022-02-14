زفاف بولندي لـ«بيتر وباولينا» في عيد الحب على شواطئ الغردقة (صور)

اختار سائحان بولنديان شواطئ مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، للاحتفال بزفهاهما اليوم الاثنين، ضمن احتفالات عيد الحب، حيث ارتدى «بيتر» بدلة العريس، كما ارتدت «باولينا» فستان الفرح، ووثقا فرحتهما بمراسم الزفاف في جلسة تصوير على شواطئ المدينة، بمشاركة عدد من السائحين الأجانب والعاملين في القطاع السياحي، وسط تبادل التهاني والتبريكات في جو من الفرحة و السعادة.

سائحان يقرران الزفاف على شواطئ الغردقة

وأشار علاء الدين محمود، مدير عام أحد المنتجعات السياحية بالغردقة، إلى أن السائحين «بيتر» و«باولينا» يحملان الجنسية البولندية، وقررا الاحتفال بزفافهما على شواطئ الغردقة، تزامناً مع احتفالات «عيد الحب» اليوم الاثنين.

وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مراسم الزفاف تمت على شواطئ الغردقة، بمشاركة عدد السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، حيث ارتدى العروسان بدلة وفستان الفرح، وحرص العديد من السائحين والعاملين بالقطاع السياحي على تبادل التهاني بمناسبة «عيد الحب»، مؤكداً أن السائحين قررا زيارة الغردقة في «عيد الحب» كل عام، للاحتفال بذكرى المناسبة السعيدة.

«فوتوسيشن» زفاف رومانسي على شواطئ الغردقة

ولفت «محمود» إلى أن السائحين البولنديين وثقا فرحتهما بمراسم الزفاف بجلسة تصوير على شواطئ الغردقة، مشيراً إلى أن عدداً من السائحين الأجانب التقطوا الصور التذكارية للعروسين، ونشروها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تنشيط السياحة، وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

ومن جانبه، أشار سعيد العتيق، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن فنادق المدينة شهدت احتفالات السائحين بـ«عيد الحب»، حيث اكتست شواطئ الغردقة بالقلوب والبالونات الحمراء والورود، التي زينت غرف النزلاء، بالإضافة إلى تشغيل الأغاني الرومانسية في السماعات الداخلية للفندق.

وأضاف «العتيق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات «عيد الحب» مستمرة على مدار اليوم، وتشمل عشاءً رومانسياً للسائحين، وفقرات موسيقية، بالاشتراك مع فرق «الأنيميشن»، مشيراً إلى أن أكثر من 12 جنسية تحتفل بـ«عيد الحب» على شواطئ الغردقة.