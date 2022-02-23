الثلاثاء.. صرف معاشات مارس لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن

يبدأ أصحاب المعاشات والمستفيدون عنهم، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و670 ألفا و996، صرف معاشات شهر مارس 2022، من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فورى ومن الهاتف المحمول ، بدءا من الثلاثاء المقبل الموافق 1 مارس 2022.

انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء للمرحلة الأولى الشهر المقبل

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفق بيان صادر عنها، أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقة الزرقاء «البلاستيكية» تتهي في مارس 2022، مشيرة إلى أنها تشمل 10 محافظات، وهي:« السويس، الإسماعلية، بورسعيد، شمال سيناء، أسوان، الأقصر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مرسي مطروح».

وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثانية لتغيير البطاقة الزرقاء ستنتهى صلاحيتها فى نهاية شهر أبريل 2022، بمحافظات « قنا، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا، المنوفية».

البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة، ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

اتاحة صرف المعاشات من المحفظة الإلكترونية

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم التعاون مع شركات المحمول العاملة بالسوق المصري «فودافون مصر، وأورنج مصر، واتصالات مصر، ووي»، لإتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

مميزات بطاقة ميزة لصرف المعاشات

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعي، أن بطاقة ميزة تتيح السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، كما تمكن حاملها من سداد المدفوعات الحكومية المختلفة الشراء من مختلف التجار، كما يمكن لحامل بطاقة ميزة التعامل من خلال شركة فوري وجهات الدفع الإلكتروني لشركات المحمول.