أعداد المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات حتى يناير 2022.. «بالأرقام»

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، في تقرير على موقعها الرسمي، صباح اليوم، أنّ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين حتى بداية شهر يناير 2022 الجاري وصل إلى 10 ملايين و694 ألف و988 مواطنًا، فيما بلغ عدد الأشخاص المؤمن عليهم حتى بداية نفس الشهر أيضا نحو 14 مليون و 23 ألف و293 مواطنًا.

سداد 4% فقط من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أنه مع بداية شهر يناير الجاري، وقعت التأمينات مع هيئة التأمين الصحي اتفاقية لتوفير مختلف خدمات الرعاية الصحية للمواطنين الذين قاموا بترك عملهم قبل بلوغ سن المعاش، لذلك تم العمل على حلها وفق البروتوكول الذي تم توقيعه ليتمكن الشخص الذي مازال في سن العمل ويرغب في الحصول على الرعاية الطبية من سداد 4% فقط من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني مقابل حصوله على الخدمة.

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات وفق بيان الهيئة، أنّ المواطن الذى ترك العمل ويرغب فى التمتع بمزايا التأمين الصحى، يجب أن يدفع 56 جنيها وهي قيمة الحد الأدنى للإشتراك التأميني، وذلك من خلال التوجه للاشتراك من أقرب مكتب تأمينات له.

رفع الحد الأدنى للإشتراك التأميني إلى 1400 جنيه

وأوضحت التأمينات، أنه بداية من يناير الجاري، تم رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني، ليصبح 1400 جنيه بعدما كان 1200 جنيه، لافتا إلى أنّ قرار رفع الحدين الأقصى والأدنى، لأجر الإشتراك التأميني جاء بناء على نص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 .

9400 جنيه الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى

وأوضح «عوض»، أن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيكون 9400 جنيه بدلا من 8100 جنيه، لافتا إلى أنّ مزايا التأمين الاجتماعي تتمثل في ضمان معاش شهري بعد الوصول لسن المعاش، وفي حالة الوفاة يتم توزيعه على المستحقين.