مسن ينهي حياته حرقا دخل مسكنه في المعادي بعد إصابته بأزمة نفسية

أنهى مسن حياته بإشعال النيران في نفسه داخل شقته بدائرة قسم شرطة المعادي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي.

بلاغ بمصرع مسن حرقا داخل شقته

تلقى مأمور قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي بمصرع مسن حرقا داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة مسن يدعى «جمال الدين.م.ا»، 65 سنة، وبالفحص تبين تفحم الجثة، وكشفت التحريات أن المتوفي يقيم بمفرده وأنه قرر التخلص من حياته حرقا بسبب إصابته بأزمة نفسية، وعليه أشعل النيران في نفسة وتوفي في الحال، ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة سوداني بالسلام

من جهة أخرى، أكد تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة شاب سوداني يدعى «مدثر»، 20 سنة، عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، إثر سقوطه من الطابق الثامن بعقار في مدينة السلام، وأضاف التقرير بأن الشاب كان تحت تأثير المواد الكحولية وسقط من الطابق الثامن، وتم كتابة تقرير الطب الشرعي وجار إرساله إلى النيابة العامة.

كان مأمور قسم شرطة السلام أول، تلقى بلاغا بمصرع شاب سقط من الطابق الثامن بدائرة القسم، وانتقلت القوات لمكان البلاغ وتبين وفاة شاب يدعى «مدثر.ز.ع»، 20 عامًا ويحمل جنسية دولة السودان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.