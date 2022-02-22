نقل فتاة بلا مأوى من دار رعاية إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تفيد بوجود فتاة في العقد الثالث من العمر دون مأوى بشارع الملك فيصل في محافظة الجيزة.

وترجع الاستغاثة إلى بداية الشهر الجاري، حيث توجه فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء إلى موقع الاستغاثة حينها، وتبين أن الفتاة غادرت المكان برفقة سيدتين، وفقا لما أفاد به المواطنون بموقع الاستغاثة.

فريق التدخل السريع يتوصل للفتاة

وفي هذا الإطار تولى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي البحث عن عنوان السيدتين، وفور التوصل إليهما تبين أنهما قاما باستضافتها لحمايتها من مخاطر الشارع لحين تسليمها إلى إحدى دور الرعاية، وعليه توجه فريق التدخل السريع بالشكر لهما واتخذ كافة الإجراءات اللازمة بإيداع الفتاة إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

إصابة الفتاة بمرض نفسي

وفي هذا الإطار، لاحظ المختصون بدار الرعاية الاجتماعية التي تم إيداع الفتاة بها أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، ومن خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية تبين إصابتها بعدد من الأمراض، وعليه تم إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بحالة المواطنة لسرعة علاجها، وحماية النزلاء المسنين من الاضطرابات النفسية التي تعاني منها الفتاة، والتي يمكن أن تشكل خطورة على حياتهم حال بقائها، علما بأن الفتاة تمكنت من الهروب من الدار، إلا أنه تم العثور عليها فور هروبها بمعاونة الشرطة وإعادتها إلى دار الرعاية وتحرر محضرا بالواقعة.

الجدير بالذكر أنّ الفتاة تعرضت لنوبة عصبية، ما تطلب استدعاء والدها، والذي تولى نقلها إلى إحدى المصحات النفسية بمنطقة الهرم لحين التنسيق بشأن علاجها.

وتولى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي التنسيق مع المختصين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن إعادة التقييم الطبي للمواطنة في ضوء المستجدات وفقا للفحوصات الطبية التي أجرتها دار الرعاية، حيث تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية بشأن نقل المواطنة للتقييم الطبي، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي، تقرر حجز الفتاة بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيها، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المستشفى بشأن عزل المواطنة وتلقيها العلاج اللازم.