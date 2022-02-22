حمدي بتشان: حاربوني كتير وقالوا عليّ شكلي وحش (فيديو)

قال الفنان حمدي بتشان، إنه مّر بأزمات وصعاب كثيرة في حياته الفنية التي بدأها مع نهاية الثمانينيات، وصلت لدرجة التنمر عليه، ووصفه بأن ملامح وجهه «وحشة»، وتم محاربته كثيرًا، ولكنه ثقته في الله وفي موهبته جعلته يثبت أقدامه في عالم الغناء الشعبي.

«ايه الاستوك ده» ضمن أشهر 5 أغنيات بالعالم

وأشار حمدي بتشان، خلال لقائه مع تليفزيون الوطن، إلى أن أغنية «ايه الاستوك ده»، حققت نجاحًا خياليًا بحسب وصفه، وصنفت باعتبارها من أشهر 5 أغنيات على مستوى العالم في بداية التسعينيات، متابعًا: «هذه الأغنية بالتحديد كان يطلب مني غناءها في جميع الأفراح والمناسبات».

حمدي بتشان يطرح أغنيته الجديدة ليل يا أبوالليالي

وتطرق حمدي بتشان إلى إعلان أحد المنظفات التي شارك فيها منذ نحو 30 عامًا، وتم وقف الإعلان لفترة اعتراضًا على مشاركته فيه، حتى تم إذاعته من جديد، مؤكدًا أن هذا الإعلان كان يردده الكثيرون حتى الآن ومع اختلاف الأجيال.

ويعد الفنان حمدي بتشان، أحد أشهر نجوم فترة التسعينات، واشتهر بتقديم عدد من الأغنيات الناجحة منها ايه الحكاية؟، وأنا واد خلاصة، وتوقف لعدة سنوات وابتعد عن عالم الفن، حتى بدأ في العودة تدريجيًا، وطرح في الساعات الماضية أغنيته الجديدة ليل أبو الليالي، بخلاف كليب أغنية 2099 مع الشاب أحمد جيفارا بابلو.

وأعرب حمدي بتشان، عن فخره واعتزازه بخطوات نجله الفنان أحمد بتشان، وما يقدمه من أغنيات ناجحة وهادفة، وكذلك نجله محمد، الذي يشغل منصب مدير أعماله ويعمل منتجًا فنيًا ويعتمد عليه في كل تفصيل تعاقداته واختيار الأغنيات، بخلاف نجليه مصطفى ومحمود الذي يعتمد على آرائهما في كل ما يطرحه من أعمال.