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نجم التسعينيات حمدي باتشان «هيتجوز ياسمين» في كليب «2099»

كتب:

شيماء رستم
10:31 م | الأحد 20 فبراير 2022
حمدي باتشان

حمدي باتشان

يستعد مطرب التسعينيات حمدي باتشان، لـ إطلاق كليب جديد بعنوان «2099»، برفقة المطرب جيفارا بابلو، وأعلنت الشركة المنتجة عن انتهاء تصوير الكليب، ويتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويتضمَّن كليب حمدي باتشان وجيفارا الذي يحمل عنوان «2099»، عن علاقات الحب والارتباط بين البنات والشباب، والتي تشبه موضوع فيديو كليب عمر كمال وكوكسال بابا، من حيث موضوع الارتباط والعلاقات والبنات بمناسبة شهر الحب، فبراير كما يطلق عليه.

اختار جيفارا بابلو، أن يكون أول تعاون يجمعه مع حمدي باتشان، بأغنية «2099» أن يكون من كلماته وألحانه، وتوزيعه بجانب مشاركة من ميدو راشد بالتوزيع، وإخراج أحمد غنيم.

ومن أبرز كلمات كليب «2099»، «هيتجوزك ياسمين ومن هنا ولحد جوازكوا تقوليله حاضر وأمين، من دلوقتى خلاص ملكه وهو الهوا والفيتامين، خطوبتكوا فى 9-12-2099 وكتب كتابكوا مع الدخلة وخمسة في عين الحاسدين ما تقولي أيوة يا ياسمين».

أغنية «مش قد الجواز»

كما طرح مؤخرا باتشان أغنية عن الزواج، حيث إنه أطلق مؤخرا أغنية بعنوان «مش قد الجواز»، من كلمات أمل الطاير وألحان حسن إش إش، وإخراج أحمد غنيم ومن كلمات الأغاني «لما إنت مش أد الجواز، جاي تعمل إيه، أعمل إيه أنا قولت أكمل نص ديني وفيها إيه».

جدير بالذكر أن حمدي باتشان، مطرب مصري شعبي ظهر في الثمانينيات، وعمل في السينما والمسرح والتليفزيون كمطرب في الأعمال التي اشترك بها ومنها «فتوات السلخانة» 1989 و«اليتيم والذئاب» 1993 و«استقالة ضابط شرطة» 1997 كما اشترك فى مسلسل «فرح العمدة» 2012 ومن أشهر أغانيه «أنا واد خلاصة» و«إيه اللي بيحصل ده» و«وحياة غلاوتك» و«جرح القلوب» و«الأساتوك».

 

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بقلم شيماء رستم

محررة صحفية بقسم الفن بجريدة الوطن، متخصصة بملف السينما و الدراما الهندية، أول صحفية تقوم بإجراء حوار مع نجوم الفن الهندي، بجانب الفن المصري و العربي.