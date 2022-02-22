بدء جلسة الحكم على الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات 

بدأت جلسة الحكم على الفنان شادي نبيل خلف، قبل قليل، أمام الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء تواجدهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

القبض على شادي خلف

وكانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على الفنان شادي نبيل خلف، بعد تلقي عدد من البلاغات ضده، ووجهت له النيابة العامة، تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له، وهنَّ: «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع».