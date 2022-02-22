نظر محاكمة الفنان شادي خلف في قضية هتك عرض 7 فتيات بعد قليل

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة الحكم على الفنان شادي خلف، على خلفية اتهامه بـ التحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء وجودهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب، ومحمد علاء الدين فرج.

هتك عرض 7 فتيات

وألقت الأجهزة الأمنية، بعد تلقي عدد من البلاغات ضد الفنان شادي نبيل خلف القبض عليه، ووجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن بالقوة ومحاولة اغتصابهن، داخل ورشة التمثيل المملوكة له، وهنَّ: «م. ا. أ»، «م. ع. م»، «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، «ه. خ. أ»، «م. ع. إ»، «س. م. ع».

اتهامات شادي خلف

كما اتهم الفنان شادي نبيل، بهتك عرض المجني عليهما «ك. م. ن»، «ه. ط. س»، و«ه. خ. أ»، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له، و«م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها.

وخلال عام 2013 أسس الفنان شادي نبيل خلف «استوديو ذات»، الذي قدّم ورشا في التمثيل والإخراج وصناعة الأفلام وغيرها من المجالات الفنية، وفضل خلال تلك الفترة التركيز على عمل الاستديو أكثر من مشاركته في الأعمال الفنية.

الفنان المتهم هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 عاما، ممثل ومدرب تمثيل باستوديو خاص به، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.