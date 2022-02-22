مدير آثار أسوان: تعامد الشمس على وجه رمسيس ليس مرتبطا بميلاده وتتويجه

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنّ المصري القديم أجبر أشعة الشمس بعد شروقها مباشرة على التسلل على أفق ومحور مستقيم بأكثر من 60 مترا ودخول قدس الأقداس مرتين في العام قبل النقل في 21 فبراير و21 أكتوبر وبعد النقل لمسافة 185 مترا إلى الوراء و64 مترا إلى أعلى.

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يأتي مع بداية فصل الزراعة والحصاد

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، في مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كنا في الماضي نقول إن تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مرتبط بحدث الميلاد والتتويج للملك رمسيس الثاني، لكن المعلومة الصحيحة أكدت أنها بداية فصل الزراعة والحصاد، ولنا أن نتخيل كيف استطاع المصري القديم أن يجبر أشعة الشمس، أن تشرق على وجه الملك رمسيس الثاني وآمون رع، ولم ولن تشرق على وجه بتاح كونه معبود الظلام رغم أنه موجود بجوار هذه المعبودات».

تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني إعجاز

وتابع مدير عام آثار أسوان والنوبة: «لنا أن نفتخر بهذا العملاق الفلكي المعماري المصري القديم، وبمصر القديمة وحضارتها التي أجبرت العالم كله أن يلتفت إلى هذه الظاهرة الكونية الفريدة من نوعها».

وقال مدير عام آثار أسوان والنوبة إنّ تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني إعجاز، موضحًا: «كنت أمام المعبد الكبير اليوم ومعي سائح أمريكي بدون ساقين ومع ذلك أصر على أن يزور مصر لمتابعة هذه الظاهرة عن كثب».

الحضارة المصرية تتحدى كل المعوقات والظروف

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة: «الحضارة المصرية تتحدى كل المعوقات والظروف وأشعر بأني فخور كوني مصريا لديه هذه الحضارة العظيمة، الاستعداد جاري منذ فترة على قدم وساق في منطقة أبو سمبل، إذ نزيل الأتربة العالقة ونثبت النقوش والألوان ونهتم بالمنظومة الأمنية وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار وأجهزة الكشف عن الحقائب».

وتابع: «تم تشغيل البوابات الإلكترونية بعد تشغيل التذاكر الإلكترونية وحجز التذاكر أونلاين وهو ما أسعد الزائرين، ولأن احتفالية التعامد تأتي في تاريخ مميز وهو 22-2-2022 فقد أصرت وزارة السياحة والآثار على تنظيم فعاليات خاصة، وكان هناك إنارة جميلة جدا بألعاب نارية وبالونات لواجهة المعبدين وإظهار واجهة النقوش».