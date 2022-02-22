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محمود مسلم

النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

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ولاء نعمه الله
12:06 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجلس النواب

مجلس النواب

أعلن مجلس النواب، موافقته نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، ووفقا للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزيد سنويا وبصفة دورية، آخر قيمة قانونية مستحقة وفق القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

قانون الإيجار القديم لغير السكني

وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، حال امتناع المستأجر عن ذلك.

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نص التعديلات النهائية لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

مجلس النواب يوافق على قانون الإيجار القديم «غير السكني»
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.