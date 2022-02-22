النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

أعلن مجلس النواب، موافقته نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، ووفقا للتعديلات يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزيد سنويا وبصفة دورية، آخر قيمة قانونية مستحقة وفق القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.

قانون الإيجار القديم لغير السكني

وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي، لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات)، حال امتناع المستأجر عن ذلك.