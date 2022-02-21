وكيل الإسكان: يصعب استثناء شركات من تنفيذ تعديل الإيجار القديم

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم يضم 5 نقاط فقط ويوجد صعوبة للشركات إيجاد أماكن بديلة في وقت سريع لذا تم إعطاء مهلة 5 سنوات، مبينًا أن الحكومة ستخلي المستشفيات والأقسام والأماكن المؤجرة إيجارات قديمة للشخصيات الاعتبارية.

مناقشة القانون في مجلس النواب

وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الحكومة ترى أن التحسن سيحدث خلال 5 سنوات، مبينًا أن هذا التعديل يحاول إيجاد التوازن بين أصحاب الأملاك والأشخاص.

وأكد أن أي حكم صدر سيتم تنفيذه، وأنه من الصعب تنفيذ استثناء لبعض الفئات وهذا حدث عليه تصويت اليوم في مجلس النواب، متابعا: «الأمر صدر بحكم المحكمة الدستورية لعام 2019 ولكن الإيجار القديم للسكني محتاج مناقشة مجتمعية مطولة، وإحنا بدأنا مناقشة مجتمعية الأسبوع الماضي للتعبير عن مختلف الفئات وده موضوع شائك والإرادة السياسية عاوزه تحل المشاكل من جذورها، وكنا بناقش تأثير كورونا على هذا القانون إنما القانون الآخر للمستأجرين من الأشخاص ده بس اللي هناقشوا مجتمعيا».

اعتراض على عدم استثناء الأحزاب

من جانبه، قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إنه يوجد منابر تنقل الفكر والتعليم معرضة للإغلاق بعد إلغاء قانون الإيجارات القديمة وكذلك الأحزاب والفروع الفرعية للنقابات.

وكشف أنه كان هناك رجاء لاستثناء للنقابات والأحزاب والجمعيات أو تعمل الحكومة على مساعدة هذه الكيانات، مبينا أن الأحزاب السياسية والتجمعات تمثل شخصيات متعددة من فئات مختلفة وهي كيانات غير هادفة للربح.