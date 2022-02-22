السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف لإدانته بهتك عرض 7 فتيات
كتب:
بسمة عبد الستار
12:19 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
شادي نبيل خلف
قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء وجودهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها، بالسجن المشدد 3 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.