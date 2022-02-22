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السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف لإدانته بهتك عرض 7 فتيات

كتب:

بسمة عبد الستار
12:19 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
شادي نبيل خلف

شادي نبيل خلف

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء وجودهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

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