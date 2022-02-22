السجن المشدد 3 سنوات للفنان شادي خلف لإدانته بهتك عرض 7 فتيات

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، أثناء وجودهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.