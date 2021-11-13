تفاصيل 60 دقيقة من محاكمة الفنان شادي نبيل خلف.. بدلة بيضاء وكمامة

مثل الفنان شادي نبيل خلف، اليوم السبت، أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع محاكم شمال القاهرة، بعدما استدعاه القاضي لسماع أقواله في التهمة الموجهة له، وهي التحرش ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل استديو خاص به، كان يقيم به ورشة تدريب على التمثيل.

بدلة بيضاء وكمامة سوداء

وظهرالفنان شادي نبيل خلف، داخل القاعة، مرتديا بدلة السجن البيضاء، وكمامة سوداء، وسط حراسة مشددة، وأنكر الاتهامات الموجهة له بالتحرش ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، وعاد مرة أخرى خلف القضبان، عقب سماع أقواله، رفقة متهمين آخرين في قضايا مختلفة في جلسة استمرت لمدة ساعة.

وبدأ دفاع المتهم، في الدفاع عن موكله في التهم الموجهة له، وعقب انتهاء الدفاع من تقديم دفوعه وعرض طلباته، أصدر القاضي قراره بتأجيل جلسة محاكمة الفنان شادي نبيل خلف في تهمة التحرش، ومحاولة هتك عرض 7 فتايات إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل وذلك لسماع شهادة الشهود.

ضحايا شادي خلف

يذكر أن أولى ضحايا الفنان «شادي» الذي يبلغ من العمر 43 عاما، كانت طالبة لديه في ورشة التمثيل، حيث استغل تدريبها على التمثيل وحاول ملامسة جسدها، والشروع في اغتصابها، وفق ما جاء في نص الإحالة.

وجاء في نص الإحالة، أن المتهم استخدم أسلوبا مختلفا، وأكثر جرأة مع الأخريات من ضحاياه، بأن استغلهن، كونه المدرب وصاحب ورشة التنفيذ، حيث انتهج منهج القوة والعنف بأن دفع إحدى الضحايا على الحائط، ثم التصق بجسدها محاولا تقبيلها والشروع في اغتصابها، وكرر ذلك مع ضحية أخرى كانت تجلس رفقته على إحدى المقاهي، حيث استطالت يده أسفل ظهرها.

التقدم ببلاغ ضد الفنان شادي خلف

وكانت 7 فتيات من ضحايا الفنان شادي نبيل خلف، حررن بلاغا ضد الفنان اتهمنه فيه بالتحرش بهن ومحاولة هتك عرضهن بالقوة، رغما عنهن، وأكدن أن مكان الواقعة لمعظمهن كان الاستديو الخاص به المعروف بـ«ذات».

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الفنان شادي خلف، وتقديمه أمام جهات التحقيق، التي أمرت بإحالته لمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي أصدرت قرارها السابق.