إحالة «الاستيلاء على أموال الغاز» المتهم فيها مجدي راسخ للجنة المحاسبات
كتب:
بسمة عبد الستار
12:31 م | الثلاثاء 22 فبراير 2022
محكمة
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بإحالة قضية مجدي راسخ، ومحمد مجدي راسخ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، إلى لجنة المحاسبات في القاهرة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.