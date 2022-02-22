إحالة «الاستيلاء على أموال الغاز» المتهم فيها مجدي راسخ للجنة المحاسبات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بإحالة قضية مجدي راسخ، ومحمد مجدي راسخ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، إلى لجنة المحاسبات في القاهرة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.