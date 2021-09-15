«التغيرات المكانية» تضبط مخالفات بناء في مدن جنوب سيناء

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة قيام رؤساء المدن بالمرور بصفة يومية على كل الأحياء، لمتابعة عمليات التعديات على أملاك الدولة والبناء دون ترخيص، موضحا أن كل رئيس مدينة مسؤول عما يحدث في مدينته من تعديات.

وقال «فودة» إن رؤساء الأحياء هم المسؤولون في المقام الأول عن الإبلاغ بحالات البناء دون ترخيص أو الإشغالات، موضحا أن إدارة التغيرات المكانية التي جرى تأسيسها منذ شهور ساعدت في ضبط مخالفات بناء كثيرة عن طريق القمر الصناعي، والتمكن من إزالتها في المهد قبل أن تصبح أبنية كبيرة.

التغيرات المكانية تكشف عمليات البناء الجديدة

وأوضح المحافظ أنه جرى إنشاء إدارة مستقلة في كل مدينة تسمي إدارة التغيرات المكانية طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والهدف منها رصد أي حالات بناء جديدة وإبلاغ مجالس المدن والإدارة المركزية بالديوان العام لاتخاذ اللازم ضد صاحب المخالفة وإزالتها في المهد، مشيرا إلى أن هذه الإدارة ساعدت في القضاء على حالات بناء كثيرة وإزالتها خلال الفترة السابقة آخرها في مدينتي دهب ورأس سدر.

إزالة مخالفات وإشغالات في مدينة دهب

وأكد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، في تصريح صحفي، أنه جرى إزالة 10 حالات بداية من شهر يوليو حتي أمس، حيث رصدت إدارة التغيرات المكانية وجود بناء في منطقة العسلة خلف مسجد الشباب، وتحركت الأجهزة التنفيذية على الفور وتبين أن الحالة هي بناء بدون الحصول على ترخيص على مساحة 200 متر مربع، وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المخالفة وإزالتها، وتحرير محضر مخالفة بناء بدون ترخيص.

وأضاف رئيس مدينة دهب، أن جهاز المدينة باشر إزالة حالة مخالفة، فجر اليوم الأربعاء، في المهد بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن الإزالة جرت على نفقة المخالف الخاصة وذلك بعد أخذ التعهدات اللازمة عليه والتنبيه عليه برفع المخلفات وعدم تكرار المخالفة، وأنه يجرى حاليا إزالة 4 إشغالات في مناطق مختلفة بالمدينة وتحرير المحاضر اللازمة.

تكريم التغيرات المكانية ورؤساء مدن الطور ورأس سدر ودهب

وكرم محافظ جنوب سيناء، المتميزين والذي حققوا أعلى إنجازات بمنظومة التغيرات المكانية بالمحافظة خلال جلسة المجلس التنفيذي الذي عقدت أمس بديوان عام المحافظة، ويأتي ذلك في إطار التحفيز والإثابة وتشجيع المتميزين في أداء أعمالهم، وجرى تكريم رؤساء مدن رأس سدر وطور سيناء ودهب والمسؤولين عن منظومة التغيرات المكانية بتلك المدن لتحقيقها أعلى إنجاز، وذلك تحفيزا وتشجيعا لهم، وناقش المحافظ معوقات الأداء بباقي المدن مشدداً على سرعة تذليل العقبات وتحقيق نسب الإنجاز بباقي المدن.